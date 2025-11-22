أكد مدرب فريق الشباب إيمانويل الغواسيل، أن فريقه جاهز لخوض مواجهة مهمة في مسابقة دوري روشن للمحترفين، مشيراً إلى أن الفارق النقطي مع فريق الأخدود، يعطي مواجهة الفريقين أهمية مضاعفة، وقال : «الأخدود يمتاز بالثبات الفني وفريق صعب ولا يتعرض لخسائر كبيرة»، كاشفا أن مدرب الأخدود يعتمد بشكل رئيسي على التنظيم الدفاعي بخمسة لاعبين في الخط الخلفي ويعتمد على التحولات السريعة»، مشدداً على ضرورة مواصلة العمل بجدية خلال الأيام القادمة ليصل الفريق للجاهزية المطلوبة.



لافتاً إلى أن مهاجم الفريق حمدالله، عاد بقوة للتهديف وهذا يساعده في رفع معنوياته بعد الإصابة التي لحقت به وقال: «أنتظر حمدالله بعد فراغه من مشاركته الدولية مع المنتخب المغربي»، مبديا سعادته بعودة ياسين عدلي، للتدريبات بعد اكتمال برنامجه التأهيلي.



من جهة أخرى، علمت «عكاظ» من مصادرها أن «كاراسكو» سيكون جاهزاً للمشاركة في مباراة الاتحاد ضمن منافسات كأس الملك السبت القادم.