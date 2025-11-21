حقق النجم الفرنسي كريم بنزيما رقماً تاريخياً جديداً بعدما سجل هدفاً ساهم في فوز فريقه الاتحاد على الرياض بهدفين مقابل هدف، اليوم (الجمعة)، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن.

وجاءت ثنائية «العميد» بتوقيع كريم بنزيما في الدقيقة 24، ومحمد الخيبري (بالخطأ في مرماه) قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول، بينما قلص مامادو سيلا النتيجة للرياض في الدقيقة 77.

50 مساهمة تهديفية

وبحسب شبكة «أوبتا» لإحصاءات كرة القدم، وصل كريم بنزيما إلى 50 مساهمة في دوري روشن (34 هدفاً و16 تمريرة حاسمة)، ليصبح خامس لاعب يساهم بـ50 هدفاً للاتحاد في تاريخ دوري روشن للمحترفين بعد رومارينهو، وفهد المولّد، وعبد الرزاق حمد الله، ومحمد نور.

ترتيب الاتحاد

ورفع الاتحاد رصيده إلى 14 نقطة ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي من 4 انتصارات وتعادلين و3 خسائر.