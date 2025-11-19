انطلقت اليوم منافسات بطولة كأس النخبة للبادل، ضمن الروزنامة الرسمية للاتحاد السعودي للبادل، بمشاركة 145 فريقاً من فئات A وB وC وD للرجال وA وB للسيدات، لتسجّل بذلك إحدى أكبر البطولات على مستوى المملكة بجوائز تبلغ 200 ألف ريال.



وأقيمت اليوم الأدوار الأولى لمنافسات الفرق، لتتواصل غداً المنافسات، وصولاً للأدوار النهائية لكل فئة التي ستقام السبت القادم، إذ سيُتوج أصحاب المراكز الأولى من كل الفئات.



وتأتي البطولة في إطار جهود الاتحاد لتطوير منظومة البادل في المملكة، إذ تمثل منصة مهمة لاكتشاف وصقل المواهب عبر استقطاب مستويات مختلفة من اللاعبين، بهدف إدراج العناصر المتميزة ضمن برامج التأهيل المتقدمة وتمكينها من تمثيل المنتخبات الوطنية في المنافسات الخارجية.



وتسهم البطولة في تعزيز الشراكات الرياضية وتنمية القطاع، من خلال توفير بيئة تنافسية احترافية تدعم الارتقاء بمستوى اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها، انسجاماً مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تطوير الرياضات الحديثة، وتحقيق حضور سعودي مؤثر في الساحة الدولية.