يدخل لاعب منتخبنا الوطني سالم الدوسري المباراة الودية أمام الجزائر، التي ستقام على ملعب الفيصل بجدة، اليوم الثلاثاء عند الساعة 7:30 مساءً. وسيبحث الدوسري عن تحقيق الرقم المئوي، إذ يبعد 90 دقيقة فقط من الوصول إلى هذا الرقم في المشاركات الدولية مع الأخضر.



يذكر أن هذه المباراة تأتي جزءاً من التحضيرات لبطولة كأس العرب، التي ستقام في شهر ديسمبر المقبل بقطر.



وسينضم الدوسري إلى «نادي المئة» التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، الذي يضم اللاعبين الذين خاضوا 100 مباراة أو أكثر مع منتخباتهم الوطنية.



وخلال السنوات الماضية، انضم 17 لاعباً سعودياً فقط إلى «نادي المئة»، يتصدرهم الحارس الأخطبوط محمد الدعيع الذي خاض 174 مباراة دولية، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الكرة السعودية، ويُنتظر أن يكون الدوسري اللاعب رقم 18 الذي يحقق هذا الإنجاز، في حال مشاركته أمام الجزائر.



وخاض الدوسري قبل هذه المواجهة 99 مباراة دولية حتى الآن، شارك في 89 منها لاعباً أساسياً، بينما دخل بديلاً في 10 مناسبات فقط، وتمكن قائد الأخضر من تسجيل 24 هدفاً، من بينها خمس ركلات جزاء ناجحة، وأخفق في 6 ركلات أخرى، وأبرز هدف سجله في مرمى الأرجنتين في كأس العالم التي أقيمت في قطر 2022، وكانت مشاركات الدوسري موزعة على بطولات واستحقاقات عدة، إذ لعب 30 مباراة ودية، وشارك في 30 مباراة ضمن تصفيات كأس العالم، إلى جانب 6 مباريات في نهائيات كأس العالم، و15 مباراة في كأس الخليج.