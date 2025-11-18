حقق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبية هاني النخلي المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة رمي القرص، ضمن منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب الرياضية السادسة للتضامن الإسلامي «الرياض 2025»، التي أُقيمت في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.



وجاء فوز النخلي بعد تحقيقه مسافة (30.92)م محققًا (950) نقطة، فيما نال الأردني أحمد هندي الميدالية الفضية بـ (893) نقطة، والعراقي حسين خفاجي الميدالية البرونزية بـ (881) نقطة.



كما توّج لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى حسين آل حزام بالمركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة القفز بالعصا بعد أن سجّل ارتفاعاً بلغ (5.65)م، ونال العداء السعودي عبدالعزيز العطافي المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق (100)م بزمن (10.32) ثوانٍ، فيما ذهبت الميدالية الذهبية لعدّاء من سلطنة عُمان، والبرونزية لممثل الكاميرون.



وفي سباق (1,500)م، تأهل لاعب الأخضر رائد الجدعاني إلى النهائي، بعد أن أنهى التصفيات بزمن (4:02.58) دقائق محققاً المركز الخامس.