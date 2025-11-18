فجّر النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد السعودي الحائز على الكرة الذهبية، مفاجأة مدوية حول مستقبله، مؤكداً أن العودة إلى ريال مدريد ممكنة إذا طلب منه الرئيس فلورنتينو بيريز ذلك. تصريحات بنزيما، في حوار حصري لصحيفة «آس» الإسبانية، تعكس ولاءه العميق للنادي الملكي، وفي الوقت نفسه توضح ارتياحه الكبير في الدوري السعودي ورغبته في الاستمرار على أعلى مستوى مع الاتحاد، مع ترك خيار مستقبله مفتوحاً.



ارتباط دائم بريال مدريد



أكد بنزيما أن علاقته بريال مدريد لا تزال قوية رغم انتقاله إلى الاتحاد، مشدداً على أن النادي الملكي سيبقى «فريقه الأول دائماً». وقال في تصريحات صحفية: «فلورنتينو شخص مميز، لا يمكنني أن أقول له لا أبداً». وأوضح أن علاقته بالرئيس بيريز بدأت منذ 2009، عندما زار بيريز منزله في ليون لإقناعه بالانضمام للملكي.



وأضاف بنزيما: «أتحدث مع فلورنتينو دائماً، ومدريد لا تزال مدينتي. سنرى ما سيحدث».



وأوضح أيضاً أن الضغوط التي تحيط بريال مدريد أمر طبيعي: «إذا تعادل الفريق أو خسر تُعتبر أزمة. الناس ينتقلون سريعاً من اعتباره الفريق الأفضل إلى التشكيك في المدرب أو اللاعبين، وهذا جزء من طبيعة النادي لأنه في القمة دائماً».



مستقبله مع الاتحاد وسوق الانتقالات



رغم تلميحه للعودة إلى الريال، شدد بنزيما على التزامه الحالي تجاه الاتحاد السعودي: «أشعر أنني مُقدّر ومحبوب هنا، لكن لن أستمر لمجرد الاستمرار. وصلت كلاعب حاصل على الكرة الذهبية وقد وفيت بالتزاماتي».



وأكد بنزيما (38 عاماً) أنه يرى نفسه قادراً على اللعب والاستمتاع بكرة القدم لعامين إضافيين، لكنه لم يحسم بعد قراره بالبقاء أو الرحيل: «سأتخذ القرار المناسب بعد محادثة وجهاً لوجه مع إدارة النادي».



وأشار أيضاً إلى أن مستقبله مرتبط بالمشروع الذي سيقدمه النادي، مؤكداً: «الأمر يعتمد على رؤية الاتحاد للمستقبل وما يمكن أن نقدمه معاً».



فينيسيوس جونيور.. موهبة تحت الضغط



أشاد بنزيما بزميله السابق في ريال مدريد فينيسيوس جونيور، واصفاً إياه بأنه «ظاهرة» وقد يحقق الكرة الذهبية يوماً ما. لكنه حذر من الضغط المفرط على اللاعب: «فينيسيوس يحتاج فقط إلى التركيز على اللعب وترك كل ما هو خارج الملعب. غضبه عند الاستبدال طبيعي لأنه يريد تقديم الأفضل دائماً».



ريال مدريد الحالي.. اللاعب القائد مفقود



انتقد بنزيما بعض الجوانب في ريال مدريد الحالي، مشيراً إلى افتقاد الفريق للاعب قائد يوجه زملاءه على أرض الملعب، لكنه أثنى على قدرة الرئيس بيريز في جلب اللاعبين الكبار وتشكيل الفريق: «الفريق يملك إمكانات هائلة، ويمكن أن يقدم أكثر مما يقدمه الآن».



كيليان مبابي.. التفاهم أساس النجاح



تطرق بنزيما إلى زميله كيليان مبابي، مؤكداً أن تسجيل الأهداف ليس أمراً جديداً عليه: «مدريد ينتظر منه أن يسجل عندما تتاح له الفرصة. لكنه يحتاج إلى الانسجام مع زملائه في الهجوم مثل فينيسيوس ورودريغو وبيلينغهام لضمان نجاح منظومة الفريق واستعادة دوري الأبطال».



زيدان.. الرقم واحد لتدريب فرنسا



علّق بنزيما على الأحاديث التي تربط المدرب زين الدين زيدان بتولي تدريب منتخب فرنسا، مشيراً إلى أن «زيزو» يمتلك جميع المقومات ليصبح الرقم واحد لهذا المنصب: «زيزو هو الرقم واحد».



كما لم يستبعد بنزيما العودة إلى منتخب فرنسا، لكنه أكد أنه يركز حالياً على مستقبله مع ناديه.



الدوري السعودي ينمو بسرعة



أكد بنزيما على التطور المستمر للدوري السعودي منذ قدومه قبل ثلاثة أعوام: «المستوى يرتفع عاماً بعد عام، وهذا ينعكس على جودة المباريات وتنافسية الفرق».



وأضاف أن شعوره بالتقدير من الجماهير في السعودية يجعله سعيداً ويحفزه على الاستمرار وتقديم الأفضل.



تشابي ألونسو.. مشروع يحتاج إلى الوقت



وأشاد بنزيما بعمل المدرب تشابي ألونسو، زميله السابق في ريال مدريد، موضحاً أن أسلوبه يعتمد على الضغط والتمريرات العمودية: «الفريق يتطور باستمرار، ويحتاج تشابي إلى الوقت لبناء مشروعه على أسس صحيحة».



إرث بنزيما في ريال مدريد



يمتلك بنزيما سجلاً تاريخياً مع ريال مدريد، إذ خاض 648 مباراة، ليصبح اللاعب الأجنبي الأكثر مشاركة في تاريخ النادي، وسجل 354 هدفاً يحتل بها المركز الثاني في قائمة هدافي النادي خلف كريستيانو رونالدو. وتعكس هذه الأرقام قيمة احتمال عودته مستقبلاً، وما زالت تفتح الباب أمام سيناريو عودته التاريخية إلى قلعة الملكي.