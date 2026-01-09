دخلت قضية الفنان اللبناني فضل شاكر مرحلة حاسمة، بعد أن مثُل أمام المحكمة العسكرية، وسط متابعة إعلامية محلية مكثفة. وتستمر اليوم (الجمعة) جلسات القضية المتعلقة بالمشاركة في أعمال مسلحة خلال الأحداث الأمنية في صيدا وجبل لبنان منذ عام 2013، والتي سبق أن صدرت بحقها أحكام غيابية.

وظل الفنان فضل شاكر مختفياً لسنوات داخل مخيم "عين الحلوة"، قبل أن يسلم نفسه مؤخراً للسلطات اللبنانية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين مؤيديه ومنتقديه.

أكدت مصادر قريبة من التحقيقات أن جلسة اليوم (الجمعة) ستحدد مصير الفنان، مع توقعات بإمكانية إخلاء سبيله على ذمة القضية، بعد أن قدم فريق الدفاع بقيادة المحامية أماتا مبارك طلباً رسمياً لذلك.

وخلال التحقيقات، أوضح الفنان فضل شاكر أن تهديدات النظام السوري السابق برئاسة بشار الأسد دفعته للجوء والاحتماء عند أحمد الأسير، نافياً أي مشاركة له في مواجهات ضد الجيش اللبناني. وأكدت المصادر أن تأكيدات الشهود والمعطيات المتوفرة دعمت أقواله، ما عزز موقفه القانوني وأعاد التوازن للقضية، خصوصاً بعد إسقاط تهمة هلال حمود عنه.

وتركزت التحقيقات أيضاً على مراجعة جميع الأدلة والمقاطع المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، للتأكد من عدم وجود أي اتهامات جديدة، وهو ما يسلط الضوء على السياق الحقيقي لتصرفات الفنان خلال السنوات الماضية ويزيد من فرص إخلاء سبيله قريباً.