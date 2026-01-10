كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزو رومانو، مصير النجم المصري عمر مرموش مع مانشستر سيتي، عقب تعاقد النادي مع الجناح الغاني أنطوان سيمينيو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

صفقة سيمينيو

وكان مانشستر سيتي قد أعلن، اليوم (الجمعة)، تعاقده مع أنطوان سيمينيو قادماً من بورنموث بعقد يمتد لخمس سنوات ونصف، في صفقة بلغت قيمتها نحو 65 مليون جنيه إسترليني.

مرموش مستمر مع «السماوي»

وأوضح رومانو أن عمر مرموش لا ينوي مغادرة مانشستر سيتي خلال الميركاتو الشتوي، رغم وصول سيمينيو، في حين يُعد النرويجي أوسكار بوب الأقرب للرحيل عن صفوف الفريق.

اهتمام إنجليزي

كانت تقارير صحفية أكدت في وقت سابق اهتمام كل من توتنهام هوتسبير وأستون فيلا بالتعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش.

أرقام مرموش مع السيتي

وانضم مرموش إلى مانشستر سيتي مطلع العام الماضي قادماً من آينتراخت فرانكفورت الألماني، في صفقة بلغت قيمتها نحو 75 مليون يورو، وخاض منذ ذلك الحين 40 مباراة بقميص «السماوي»، سجل خلالها 9 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة.