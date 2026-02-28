«كلاسيكو» ألمانيا.. دورتموند الجريح يستضيف بايرن ميونخ

يترقب عشاق كرة القدم «كلاسيكو» الدوري الألماني بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، اليوم (السبت)، ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الألماني «بوندسليغا».

وتنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب «سيغنال إيدونا بارك»، معقل بوروسيا دورتموند.

دورتموند يسعى لمداواة جراحه

ويتسلح دورتموند بعاملي الأرض والجمهور لمداواة جراح خروجه من دوري أبطال أوروبا على يد أتالانتا، إذ يسعى للفوز على بايرن ميونخ وتقليص الفارق إلى خمس نقاط في صراع اللقب.

وقال مدرب دورتموند نيكو كوفاتش: «نريد أن نظهر وجهاً مختلفاً تماماً عن الذي ظهرنا به أمام أتالانتا، نريد رد فعل قوياً، بايرن ميونخ يجيد التحرك ويريد فرض أسلوب لعبه، لذلك ستكون معركة شرسة، لكن بإمكاننا جعل الأمور أكثر إثارة في جدول الترتيب».

ويحتل «أسود الفيستيفال» المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، متأخراً بثماني نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر.



بايرن يستهدف توسيع الفارق

في المقابل، يبحث العملاق البافاري عن فوزه الـ20 هذا الموسم، من أجل توسيع الفارق مع بوروسيا دورتموند إلى 11 نقطة، وقطع خطوة كبيرة نحو الحفاظ على اللقب.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق الكلاسيكو، قال مدرب بايرن ميونخ فينسنت كومباني: «لقد أظهرنا حماساً كبيراً في التدريبات، وهذا ما يعجبني، كان أسبوعاً رائعاً، هذه هي المباريات التي نلعب من أجلها كرة القدم».

وأضاف المدرب البلجيكي: «بالنسبة لي، كل ما يهم هو الفوز، فرصة الفوز في هذه المباراة هي أروع شيء بالنسبة لي، سنبذل قصارى جهدنا بالتأكيد».