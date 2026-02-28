عقدت الرابطة السعودية للحكام اجتماعًا مع الاتحاد السعودي للسباحة، برئاسة مرعي العواجي، وبحضور رئيس لجنة الحكام في الاتحاد وليد عسيري، والرئيس التنفيذي في الرابطة عبدالله النصار، وذلك لبحث سبل التكامل التقني بما يتوافق مع أنظمة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.



واستعرض مدير تقنية المعلومات في الرابطة محمد منصور خلال الاجتماع النظام التقني وآلية تشغيله، إلى جانب أبرز خصائصه، التي تتيح للاتحادات الاستفادة من منظومة رقمية متكاملة تشمل لوائح وقوانين الألعاب، وبيانات الأندية وربطها بالمسابقات، إضافة إلى تقارير عن مشاركات الحكام وتقييم أدائهم في البطولات.



وأكد العواجي أن النظام يمثل خطوة تنظيمية تدعم العمل التحكيمي عبر منصة رقمية شاملة، تسهم في تعزيز الحوكمة ومواكبة التحول التقني في القطاع الرياضي.



وأوضح أن المنصة تسهم في تسريع تبادل المعلومات ورفع كفاءة الأداء، مبينًا أنه جرى الاتفاق على تنسيق العمل مع اتحاد السباحة لمتابعة المستجدات واستكمال مراحل التنفيذ.