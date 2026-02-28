أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، إثر الاعتداء الإيرانيالسافر الذي استهدف أراضي المملكة.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير محمد الشناوي، أن السيسي شدد خلال الاتصال على تضامن مصر مع المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً، مؤكداً أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن أي مساس بسيادة الدول العربية يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي ويزيد من خطورة الأوضاع في المنطقة.



وأضاف الشناوي أن السيسي جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر، مشدداً على أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات، وأن استمرار التصعيد العسكري لن يجلب سوى المزيد من المعاناة لشعوب المنطقة ويقوض فرص التنمية.



من جانبه، أعرب الأمير محمد بن سلمان عن تقديره لموقف مصر الداعم للمملكة، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية بين البلدين.