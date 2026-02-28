أمام فياريال.. برشلونة يسعى لإحكام قبضته على الصدارة

يخوض برشلونة اختباراً صعباً ضد فياريال، اليوم (السبت)، في تمام السادسة والربع مساءً على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإسباني «لا ليغا».

برشلونة يسعى لتحصين الصدارة

ويرفع برشلونة شعار «لا بديل عن النقاط الثلاث» لتحصين صدارة الليغا، في ظل المطاردة الشرسة من غريمه ريال مدريد.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الذي سيلتقي خيتافي الإثنين القادم ضمن منافسات الجولة نفسها.

وتلقى برشلونة ضربة قوية بتعرض نجمه الهولندي فرينكي دي يونغ لإصابة عضلية خلال مشاركته في التدريبات الجماعية الخميس الماضي، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة تراوح بين خمسة وستة أسابيع.



فياريال يبحث عن تعزيز فرصه الأوروبية

على الجانب الآخر، يدخل فياريال لقاء اليوم منتشياً بفوزه في آخر مباراتين، وفي حال تفوقه على برشلونة سيعزز حظوظه في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، إضافة إلى دخول صراع المنافسة على لقب الليغا.

ويحتل فياريال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة من 16 انتصاراً وثلاثة تعادلات مقابل ست هزائم.