تكبد فريق ليفربول هزيمة قاتلة أمام مضيفه وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت مساء (الثلاثاء) على ملعب «مولينيو»، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي «بريميرليغ».

وولفرهامبتون يفتتح التسجيل

افتتح وولفرهامبتون التسجيل في الدقيقة 78، بعد كرة استلمها اللاعب رودريغو جوميز أمام منطقة الجزاء، ثم تقدم وسددها في شباك حارس ليفربول أليسون بيكر.

صلاح يكسر صيامه التهديفي

وكسر النجم المصري صيامه التهديفي في الدوري الإنجليزي بإدراك التعادل سريعاً لصالح ليفربول، بعد كرة قطعها من دفاع وولفرهامبتون، ثم توغل داخل منطقة الجزاء وسددها على يسار حارس مرمى وولفرهامبتون.

هدف قاتل للذئاب

وسجل أندريه هدفاً قاتلاً لفريق «الذئاب» من تسديدة اصطدمت بمدافع ليفربول جو جوميز وسكنت الشباك في الدقيقة 90+4.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، تجمد رصيد ليفربول عند 48 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليغ، بينما لا يزال وولفرهامبتون في المركز العشرين والأخير رغم رفع رصيده إلى 16 نقطة.