فاز فريق ولفرهامبتون على ضيفه ليفربول بنتيجة (2-1)، في المواجهة التي أقيمت على ملعب «مولينيو» بمدينة ولفرهامبتون، ضمن الجولة الـ(29) من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وافتتح التسجيل لأصحاب الأرض اللاعب البرتغالي مارتنز غوميز في الدقيقة الـ(78)، ليعدل النتيجة النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة الـ(83)، قبل أن يعود ولفرهامبتون ويضيف هدف الفوز في الدقيقة الـ(94) عبر اللاعب البرازيلي أندري، ويحصد نقاط المباراة لفريقه.



وبهذه النتيجة، رفع ولفرهامبتون رصيده النقطي إلى (16) نقطة في المركز الأخير، فيما يحتل ليفربول المركز الخامس بـ(48) نقطة.