حسمت المحكمة الرياضية الدولية «كاس» الجدل بشأن بطل النسخة الماضية من مسابقة الدوري المصري (2024-2025).

بيان الأهلي

وقال الأهلي في بيان عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي: «المحكمة الرياضية الدولية تقضي بأحقية النادي الأهلي الكاملة في بطولة الدوري العام الموسم الماضي، ورفض طعن المنافس».

تفاصيل الأزمة

وكان الأهلي قد أنهى الموسم الماضي في الصدارة برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز، لكن الأخير لجأ إلى المسار القانوني، مطالباً بإعادة خصم 3 نقاط من «المارد الأحمر»، على خلفية انسحاب الأخير من مواجهة الزمالك في مرحلة تحديد البطل.

ولم يحضر الأهلي مباراته ضد الزمالك في 11 مارس من العام الماضي احتجاجاً على عدم استقدام طاقم تحكيم أجنبي، لتكتفي رابطة الأندية المصرية آنذاك باعتبار الأهلي خاسراً للمباراة فقط، دون تطبيق اللائحة كاملة بخصم ثلاث نقاط إضافية.