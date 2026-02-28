يستضيف ليفربول نظيره وست هام يونايتد، اليوم (السبت)، في تمام السادسة مساءً على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي «بريميرليغ».

ويتطلع ليفربول بقيادة مدربه الهولندي آرني سلوت إلى تحقيق انتصاره الثالث على التوالي والـ14 هذا الموسم، للحفاظ على حظوظه في حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

ويحتل «الريدز» المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، متأخراً بـ16 نقطة عن أرسنال المتصدر، ما يعني ابتعاده عن المنافسة على اللقب.



صلاح يسعى لكسر صيامه التهديفي

كما يطمح النجم المصري محمد صلاح لإنهاء صيامه التهديفي أمام وست هام بعدما فشل في هز الشباك في آخر تسع مباريات بالبريميرليغ.

وقال سلوت خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «نحن معتادون على تسجيل محمد صلاح الكثير من الأهداف، لا أعرف ما إذا كان قد غاب عن التسجيل في 9 مباريات متتالية، لكنني أثق في عودته للتسجيل مجدداً».

وأضاف: «صلاح ليس المهاجم الوحيد في ليفربول الذي لم يعد يسجل بنفس القدر الذي اعتدنا عليه، لكنه رفع سقف التوقعات، ولهذا يُفاجأ الناس عندما يغيب عن التسجيل».

وست هام يسعى لمفاجأة

في المقابل، يطمح وست هام لتحقيق مفاجأة بإسقاط ليفربول للهروب من منطقة الهبوط مؤقتاً، أو خطف التعادل على أقل تقدير.

ويحتل وست هام المركز الـ18 في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، متأخراً بثلاث نقاط عن منطقة الأمان.