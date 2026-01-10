أبدى مدرب الهلال السابق التشيكي إيفان هاشيك، ثقته الكبيرة في تتويج «الزعيم» بلقب دوري روشن السعودي هذا الموسم.

وانتزع الهلال، بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي، صدارة الدوري برصيد 35 نقطة، متقدماً بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر، الذي تراجع إلى المركز الثاني بعد تعثره في آخر ثلاث مباريات، عقب انطلاقة تاريخية حقق خلالها الفوز في أول 10 مواجهات.

الصدارة منطقية

وقال هاشيك في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»: «تصدر الهلال للدوري السعودي أمر طبيعي، لأنه يمتلك أفضل فريق في قارة آسيا».

توقع حاسم.. اللقب هلالي

وعن توقعه لبطل الدوري هذا الموسم، أجاب بثقة: «أتوقع تتويج الهلال بنسبة 100%، هذه الثقة نابعة من خبرتي وتجربتي السابقة مع النادي».

إهدار النقاط مكلف

وأضاف: «أعتقد أن النصر سيندم على إهدار النقاط في المباريات الأخيرة، لأن منافسه الهلال لا يرتكب الكثير من الأخطاء».

نيفيز الأفضل

وبسؤاله عن أفضل لاعب في صفوف الهلال هذا الموسم، قال: «روبن نيفيز لاعب خطير ومؤثر ويسجل الأهداف، كما يعجبني أسلوب سالم الدوسري».