قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 4 وافدين من الجنسية النيجيرية ظهروا في محتوى مرئي يعتدون على آخر.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.