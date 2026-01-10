قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 4 وافدين من الجنسية النيجيرية ظهروا في محتوى مرئي يعتدون على آخر.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
The Criminal Investigation and Research Administration of the Riyadh Police arrested 4 expatriates of Nigerian nationality who appeared in a video content assaulting another person.
They were detained, and legal procedures were taken against them, and they were referred to the Public Prosecution.