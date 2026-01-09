شهد سوق العمل في السعودية هذا الأسبوع نشاطاً ملحوظاً مع إعلان منصة جدارات نحو 2800 فرصة وظيفية متنوعة في القطاعات الحكومية والشبه حكومية والقطاع الخاص، في مؤشرات إيجابية تعكس توسع التوظيف وتنوع الاحتياجات المهنية في المملكة.

وأعلنت الجهات الحكومية عن نحو 50 وظيفة تعاقدية، شملت تخصصات طبية وهندسية وإدارية، من بينها فنيون في غرف العمليات، وأخصائيون تمريض، وفنيون في الأطراف الصناعية، وأطباء نائبون واستشاريون، وأخصائيو تخطيط مشتريات وأداء مؤسسي.

وفي القطاع شبه الحكومي، بلغ عدد الوظائف المعلنة 47 وظيفة، وتركزت في مجالات قيادية واستشارية كمديري تطوير الموارد البشرية، ومديرين تنفيذيين في الحوكمة، والمديرين التنفيذيين في التحول الرقمي، والاستشارات القانونية، ومختصين في إدارة المشاريع والاستدامة البيئية، ما يعكس توجه المؤسسات شبه الحكومية لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز التحول الرقمي والحوكمة.

وتصدر القطاع الخاص المشهد بـ 2660 وظيفة متاحة، موزعة جغرافياً على مناطق المملكة، أبرزها: الرياض بـ807 وظيفة، مكة المكرمة 593 وظيفة، الحدود الشمالية 504 وظائف، المنطقة الشرقية 269 وظيفة، القصيم 103 وظائف، نجران 94 وظيفة، تبوك 66 وظيفة، عسير 86 وظيفة، الجوف 28 وظيفة، الباحة 16 وظيفة، جازان 32 وظيفة، وحائل 9 وظائف.

وتشير البيانات إلى طلب متزايد على المهن التقنية والإدارية والمبيعات والخدمات، إلى جانب الوظائف الهندسية والتخصصات الصحية، في ظل توجه القطاع الخاص لتعزيز الكفاءات الرقمية، وتطوير الخدمات، ودعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

ويتضح من هذه الأرقام أن هناك اهتماماً متنامياً بتطوير الكوادر الصحية والفنية، وإدارات المشاريع والتحول الرقمي، والاستشارات القانونية والمالية، ما يعكس تحول سوق العمل نحو التخصصية والتقنية. كما يبرز الطلب على التوظيف في المدن الكبرى مثل الرياض ومكة والمنطقة الشرقية، مما يؤكد أهمية المراكز الحضرية كمحرك رئيس لسوق العمل، بينما تستمر الحاجة إلى دعم القطاعات في المناطق الأقل كثافة سكانية لتعزيز التنمية المتوازنة.