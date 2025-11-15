خاض المنتخب السعودي طوال مسيرته، سبع مواجهات ودية في هذا التاريخ «14» نوفمبر.

وتمكن «الأخضر» من تحقيق ثلاثة انتصارات، خلال مبارياته في هذا التاريخ، إلى جانب ثلاثة تعادلات، وخسارة وحيدة.

وبدأت مواجهات المنتخب السعودي الودية، في هذا التاريخ، عام 1988 حينما التقى مع نظيره المصري، في لقاء انتهى بالتعادل السلبي، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

فيما جاءت المواجهة الثانية ضد سورية عام 1996 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وانتهت لصالح منتخبنا الوطني بنتيجة 3-1.

أما المواجهة الثالثة للمنتخب السعودي في عام 2005 عندما استضاف نظيره الغاني، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، لكن المنتخب الغاني نجح في حسم اللقاء بنتيجة 3-1. وكانت المواجهة الرابعة في عام 2009، أمام المنتخب البيلاروسي على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ولعب المنتخب السعودي المواجهة الخامسة مع أحد أقوى المنتخبات العالمية حينما تقابل مع نظيره الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي في عام 2012، على ملعب الملك فهد في الرياض، وخيّم عليها التعادل السلبي.

في حين كانت المواجهة السادسة للأخضر في عام 2022 عندما تفوق على جامايكا بثلاثية دون رد، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

واختتم المنتخب السعودي مواجهاته الودية أمس (الجمعة) أمام ساحل العاج والتي انتهت بهدف وحيد لصالح المنتخب بتسجيل أبو الشامات هدف الفوز على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.