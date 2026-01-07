أعلن نقيب الموسيقيين في مصر الفنان مصطفى كامل، وفاة المطرب ناصر صقر بعد معركة طويلة مع مرض السرطان، التي شهدت تدهوراً ملحوظاً في صحته خلال الأيام الأخيرة قبل وفاته.

نقيب الموسيقيين ينعى ناصر صقر

علق كامل على صفحته الرسمية بمنصة «فيسبوك» قائلا: «البقاء والدوام لله، توفى إلى رحمة الله الأخ والزميل العزيز ناصر صقر»، معرباً عن تعازيه الحارة وداعياً له بالرحمة والمغفرة.

كما تقدمت نقابة الموسيقيين وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازى لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته الصبر.

مساعدة النقابة

وكان الراحل ناصر صقر قد عانى في الفترة الأخيرة تدهوراً شديداً في صحته بسبب مرض السرطان، وقدمت له نقابة الموسيقيين أشكال الدعم كافة والمساعدة اللازمة خلال رحلة علاجه حتى رحيله.