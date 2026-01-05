يستهل منتخبنا الوطني السعودي الأولمبي مشواره في كأس آسيا تحت 23 عاماً بمواجهة ضيفه منتخب قيرغيزستان الساعة السابعة من مساء غد (الثلاثاء)، على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الأولى.

يدخل منتخب السعودية للمنافسة بثقة عالية، ساعياً إلى الاستفادة من أفضلية اللعب على أرضه وبين جماهيره لتحقيق اللقب للمرة الثانية، بعد أن تُوج به في نسخة 2022، لا سيما أنه حقق لقب كأس الخليج تحت 23 عاماً التي أقيمت أخيراً في دولة قطر، بعد فوزه في النهائي على نظيره المنتخب العراقي بهدفين دون مقابل.

فيما يظهر منتخب قيرغيزستان للمرة الأولى في البطولة بعد 6 محاولات غير موفقة، إذ نجح منتخب آسيا الوسطى أخيراً، في كسر العقدة، بعدما تصدر مجموعته في التصفيات، التي تواجد فيها منتخب أوزبكستان بطل نسخة 2018، ليحجز مقعده التاريخي في البطولة القارية.

ويسبق هذه المواجهة لقاء الأردن بمنتخب فيتنام في المجموعة ذاتها، وعلى الملعب نفسه، الساعة 2:30 ظهراً. ويدخل منتخب الأردن هذا اللقاء بعد أن تجاوز بنجاح منتخبات تركمانستان وتايوان وبوتان، ضمن تصفيات مثالية شهدت تسجيل عودة فاخوري 4 أهداف، وإبراهيم صبرة 3 أهداف، إذ يُعتبر فاخوري، لاعب نادي الحسين، نجم الفريق بلا مُنازع، وكان ضمن تشكيلة المنتخب الأردني في بطولة كأس العرب 2025 التي اختُتمت أخيراً، إذ وصل فريقه إلى المباراة النهائية.

فيما يدخل منتخب فيتنام هذا اللقاء، بعد أن قدم هو الآخر مستوى مميزاً في التصفيات، إذ تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة مع الحفاظ على نظافة شباكه. ويطمح المنتخب الفيتنامي لبداية قوية وتكرار إنجاز 2018، عندما حل في المركز الثاني.