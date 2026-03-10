واصل النجم السنغالي ساديو ماني حضوره اللافت مع فريقه النصر في منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، بعدما حافظ على سجل ٍخالٍ من الخسارة خلال المباريات التي شارك فيها،



وبحسب إحصائيات شبكة أوبتا، لم يتعرض ماني لأي خسارة في الدوري خلال 18 مباراة خاضها هذا الموسم، ليصبح اللاعب الأكثر حفاظاً على هذا الرقم بين جميع لاعبي المسابقة.



ويعكس هذا الرقم التأثير الكبير للنجم السنغالي مع النصر، حيث أسهم حضوره في تعزيز قوة الفريق ونتائجه الإيجابية خلال الموسم، ليواصل ماني تقديم الإضافة الهجومية والخبرة التي اعتاد عليها منذ انضمامه إلى العالمي.