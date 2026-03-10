يتصدر الأهلي قائمة أطول سلسلة للمباريات دون خسارة في تاريخ دوري المحترفين السعودي، بعدما حافظ على سجله خالياً من الهزائم في 51 مباراة متتالية خلال الفترة بين موسمي 2014 و2016، تحت قيادة المدرب السويسري التاريخي كريستيان غروس، وهو الرقم القياسي الأعلى في تاريخ المسابقة.



ويأتي خلفه الهلال الذي حقق سلسلة مميزة بلغت 46 مباراة دون خسارة في موسم 2023–2024، كما يحضر الهلال مجدداً في القائمة خلال الموسم الحالي 2025–2026 بوصوله إلى 33 مباراة متتالية بلا هزيمة، في سلسلة ما تزال مستمرة حتى الآن.



كما سجل الشباب حضوره في القائمة بسلسلة بلغت 34 مباراة دون خسارة خلال موسم 2011–2012، فيما جاء النصر خامساً بعدما وصل إلى 32 مباراة متتالية بلا خسارة في موسم 2013–2014.



وتؤكد هذه الأرقام قوة واستمرارية الفرق الكبرى في الدوري السعودي للمحترفين.