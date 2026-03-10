أعلنت وزارة الرياضة، اليوم (الثلاثاء) 10 مارس 2026، طرح فرصة استثمارية ضمن مبادرة «استثمار المنشآت الرياضية»، من خلال طرح كراسة الشروط والمواصفات لتشغيل وإدارة عدد من المنشآت الرياضية في منطقة مكة المكرمة، بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات، في خطوة تهدف لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ورفع كفاءة تشغيل المنشآت الرياضية وتعظيم الاستفادة منها على مدار العام.



وتضم المنشآت المستهدفة للطرح، ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، وملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، إضافة إلى الصالة الرياضية المغلقة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بحيث يتولى المشغّل إدارة وتشغيل المنشآت التي تشمل المباريات، والفعاليات، والخدمات اليومية؛ لضمان تقديم خدمات عالية الجودة والارتقاء بتجربة الجماهير، فيما تقوم الوزارة بالأعمال المناطة بها في جوانب الصيانة والإشراف.



ويتيح هذا المشروع فرصاً متنوعة لتحقيق الإيرادات من التذاكر المباعة، ومنافذ الأغذية والمشروبات، والضيافة، والإعلانات، وحقوق التسمية للمنشآت (باستثناء ملعب «الإنماء»)، إضافة إلى استضافة الفعاليات غير الرياضية والأنشطة المجتمعية المختلفة، ما يعكس التزام الوزارة بتمكين المستثمرين محلياً ودولياً، ورفع الكفاءة التشغيلية والمالية للمنشآت الرياضية، مع تطوير فرص جديدة في الرعاية والإعلانات والضيافة، بما يواكب مستهدفات تطوير القطاع الرياضي في المملكة.



ويهدف طرح هذه الفرصة الاستثمارية إلى تمكين القطاع الخاص محلياً ودولياً عبر توفير بيئة استثمارية محفزة، وبناء نموذج تشغيلي يمكن تطبيقه على بقية المنشآت الرياضية في المدن الرياضية، بما يسهم في رفع الكفاءة المالية والتشغيلية، وتعظيم العائد على الاستثمار، وتنمية مصادر دخل الأندية من خلال تفعيل الحقوق التجارية وابتكار فرص جديدة في مجالات الرعاية والإعلانات والضيافة.



ودعت الوزارة الشركات المتخصصة والراغبة في الاستثمار إلى التقديم عبر بوابة «فرص» في الفترة المحددة، والاستفادة من هذه الفرصة النوعية في أحد أبرز القطاعات الحيوية بالمملكة.