أكملت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا (2027)، جاهزية الملاعب المستضيفة لمنافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً (2026) السعودية في مدينتَي الرياض وجدة،ضمن التحضيرات النهائية لانطلاق الحدث القاري، الذي تستضيفه المملكة خلال الفترة من 6 إلى 24 يناير الجاري، بمشاركة 16 منتخباً آسيوياً.

وشملت الجاهزية أربعة ملاعب رئيسية هي ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، وملعب نادي الشباب في الرياض، وملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، والملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وجرى استكمال جميع الأعمال الفنية والتشغيلية وفق المتطلبات والمعايير المعتمدة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتضمنت أعمال الجاهزية تهيئة أرضيات الملاعب، وتوسعة المدرجات في الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية، إلى جانب تطبيق خطط الأمن والسلامة، ومسارات دخول وخروج الجماهير، بما يضمن تجربة تنظيمية متكاملة داخل الملاعب وخارجها.

ونفّذت اللجنة المحلية المنظمة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، عدداً من التجارب التشغيلية والاختبارات الميدانية في الملاعب المستضيفة؛ بهدف التأكد من كفاءة الأنظمة التشغيلية، ورفع مستوى التنسيق بين الفرق العاملة، وضمان الجاهزية الكاملة قبل انطلاق المنافسات.

وأكدت اللجنة أن اكتمال جاهزية الملاعب يعكس تطور البنية التحتية الرياضية في المملكة، ويجسّد قدرتها على استضافة البطولات القارية وفق أعلى المعايير الاحترافية، مشيرةً إلى أن بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً تمثل محطة رئيسية ضمن مسار الاستعداد لاستضافة كأس آسيا (2027) السعودية.