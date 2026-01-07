بيعت سمكة تونة زعانف زرقاء ضخمة تزن 243 كيلوغراماً بسعر قياسي بلغ 510 ملايين ين (حوالى 3.2 مليون دولار) في المزاد الأول لعام 2026 في سوق تويوسو للأسماك بطوكيو.

وحصل على السمكة صاحب أعلى عرض، لإحدى الشركات التي يملكها كيوشي كيمورا، وقد حطم الرقم القياسي السابق البالغ 334 مليون ين (نحو 2.1 مليون دولار) الذي سجله بنفسه عام 2019.

قيمة فريدة

تم اصطياد السمكة قبالة ساحل أوما في شمال اليابان، المعروف بتوفيره تونة عالية الجودة. تُباع المئات من أسماك التونة يومياً في المزاد الصباحي، لكن أسعار تونة أوما عادة ما ترتفع بشكل كبير في مزاد العام الجديد الاحتفالي.

الحفاظ على البيئة

تشتهر تونة الزعانف الزرقاء في تحضير أطباق السوشي والساشيمي، وكانت في الماضي من الأنواع المهددة بالانقراض، إلا أن أعدادها بدأت بالتعافي بفضل جهود الحفاظ عليها.