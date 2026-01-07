بيعت سمكة تونة زعانف زرقاء ضخمة تزن 243 كيلوغراماً بسعر قياسي بلغ 510 ملايين ين (حوالى 3.2 مليون دولار) في المزاد الأول لعام 2026 في سوق تويوسو للأسماك بطوكيو.
وحصل على السمكة صاحب أعلى عرض، لإحدى الشركات التي يملكها كيوشي كيمورا، وقد حطم الرقم القياسي السابق البالغ 334 مليون ين (نحو 2.1 مليون دولار) الذي سجله بنفسه عام 2019.
قيمة فريدة
تم اصطياد السمكة قبالة ساحل أوما في شمال اليابان، المعروف بتوفيره تونة عالية الجودة. تُباع المئات من أسماك التونة يومياً في المزاد الصباحي، لكن أسعار تونة أوما عادة ما ترتفع بشكل كبير في مزاد العام الجديد الاحتفالي.
الحفاظ على البيئة
تشتهر تونة الزعانف الزرقاء في تحضير أطباق السوشي والساشيمي، وكانت في الماضي من الأنواع المهددة بالانقراض، إلا أن أعدادها بدأت بالتعافي بفضل جهود الحفاظ عليها.
A massive bluefin tuna weighing 243 kilograms was sold for a record price of 510 million yen (about 3.2 million dollars) at the first auction of 2026 at the Toyosu fish market in Tokyo.
The fish was acquired by the highest bidder, one of the companies owned by Kiyoshi Kimura, breaking the previous record of 334 million yen (about 2.1 million dollars) that he set himself in 2019.
Unique Value
The fish was caught off the coast of Oma in northern Japan, known for providing high-quality tuna. Hundreds of tuna are sold daily at the morning auction, but prices for Oma tuna usually rise significantly during the celebratory New Year auction.
Environmental Conservation
Bluefin tuna is famous for preparing sushi and sashimi dishes, and in the past, it was one of the endangered species, but its numbers have started to recover thanks to conservation efforts.