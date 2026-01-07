ضرب منتخب كوت ديفوار موعداً نارياً مع منتخب مصر في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة في المغرب، بعد تغلبه على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء (الثلاثاء)

وشهد اللقاء مشاركة لاعب وسط الأهلي فرانك كيسيه أساسياً في تشكيلة كوت ديفوار، وساهم في حجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

ثنائية مستحقة في الشوط الأول

وأنهى المنتخب الإيفواري الشوط الأول متقدماً بهدفين، حملا توقيع أماد ديالو ويان ليوناردو في الدقيقتين 20 و32، بعد أداء هجومي منظم.

هدف ثالث يؤكد العبور

وفي الشوط الثاني، واصل «الأفيال» أفضليتهم، ليطلق بازومانا توريه رصاصة الرحمة على منتخب بوركينا فاسو بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 87.

موعد مباراة ربع النهائي

وسيلتقي منتخب كوت ديفوار، حامل لقب النسخة الماضية وصاحب ثلاثة ألقاب قارية، مع منتخب مصر، الأكثر تتويجاً بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يوم السبت المقبل في مدينة أغادير.