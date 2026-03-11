في ليلة كابوسية لفريق توتنهام الإنجليزي، غادر حارس مرمى الفريق أنتونين كينسكي ملعب مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد نحو ربع ساعة فقط من انطلاق اللقاء.

أخطاء مبكرة واستبدال سريع

واستقبلت شباك كينسكي ثلاثة أهداف في أول 15 دقيقة، جاء اثنان منها بسبب خطأين فادحين منه في ظهوره الأول بمسابقة دوري أبطال أوروبا، ليقرر مدرب توتنهام إيغور تودور، استبداله، ومشاركة فيكاريو بدلاً منه.

رقم سلبي في دوري الأبطال

وبحسب شبكة «سكواكا» المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، فإن هذه هي أسرع مرة يستقبل فيها حارس مرمى ثلاثة أهداف في مباراة إقصائية بدوري أبطال أوروبا.

تعاطف مع الحارس الشاب

وقال حارس مرمى توتنهام السابق جو هارت: «قلبي يعتصر ألماً على هذا الشاب. لقد مرّ بخمس عشرة دقيقة عصيبة، ولا أدري ماذا أقول. أشعر بحزن شديد عليه؛ فريق توتنهام يعيش حالة من الفوضى هذه الأيام».