أعربت الفنانة المصرية روجينا عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي تلقاها مسلسلها الرمضاني «حد أقصى» منذ عرض حلقاته الأولى، مؤكدة أن تفاعل الجمهور السريع مع العمل أسعدها كثيرًا وشعرها بأن المسلسل وصل إلى المشاهدين منذ البداية.

قضايا اجتماعية مهمة

وأوضحت روجينا في تصريح خاص لـ صحيفة «عكاظ» أن المسلسل لا يركز فقط على أحداث مرتبطة بالأموال، بل يناقش عددًا من القضايا التي تمس المجتمع المصري، مثل العلاقات الأسرية والتمسك بالقيم، إلى جانب موضوعات معاصرة مثل النصب الإلكتروني وغسل الأموال، وكذلك الابتزاز الإلكتروني واستغلال صور الفتيات.

فصل بين العائلة والعمل

وأكدت روجينا أن ابنتها مايا أشرف زكي مخرجة العمل تتعامل معها داخل موقع التصوير كممثلة فقط، دون التأثر بعلاقتهما العائلية، وهو ما ساعدها على تقديم أداء مختلف وتجربة مناطق تمثيلية جديدة.

تتر بصوت محمد منير

وعن غناء «الكينج» تتر مسلسلها، أعربت عن فخرها بمشاركته ما اعتبرته يمثل إضافة مهمة للعمل، خصوصا في ظل العلاقة القديمة التي تجمعه بها وبزوجها أشرف زكي.

المنافسة في صالح الجمهور

وحول جدل المنافسة الرمضانية بين الأعمال، ردت روجينا بالتأكيد على أن المنافسة بين الأعمال الفنية لا تقلقها، معتبرة أن تنوع الإنتاج الدرامي يصب في مصلحة المشاهد، والأهم هو تقديم أعمال تحترم عقل الجمهور وتعكس قضاياه.