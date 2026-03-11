تشهد العاصمة الإيرانية طهران، اليوم (الأربعاء)، تشييع جثامين عدد من كبار القادة العسكريين وأفراد من عائلاتهم، الذين سقطوا في الهجمات الأمريكية - الإسرائيلية.



وقتلت الولايات المتحدة وإسرائيل في اليوم الأول من هجومها على إيران كبار القادة العسكريين للبلاد، أبرزهم الأمين العام السابق لمجلس الدفاع الإيراني علي شمخاني، والقائد العام السابق للحرس الثوري محمد باكبور، ووزير الدفاع السابق عزيز نصير زاده، والرئيس السابق لأركان الجيش عبد الرحيم موسوي.



من جهته، أفاد الكرملين، بأنه على تواصل مستمر مع القيادة الإيرانية، مضيفاً أن روسيا مستعدة للمساهمة في جهود عودة السلام والاستقرار في المنطقة.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: «لا يسعني هنا إلا أن أؤكد أننا على اتصال دائم بالجانب الإيراني وقيادته».



وأضاف: «كما قال الرئيس فلاديمير بوتين، فإن روسيا مستعدة دائماً لبذل كل ما في وسعها لاستعادة السلام والاستقرار في المنطقة».



وأجرى بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف محادثات مع نظيريهما الإيرانيين خلال الأيام القليلة الماضية، وأجرى بوتين اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الإثنين.



بدوره، دعا الرئيس التركي رجب أردوغان، الأربعاء، إلى إنهاء الحرب في إيران قبل أن تشتعل المنطقة بأكملها، مشدداً على أن الدبلوماسية هي الحل. وأضاف أردوغان في كلمة أمام البرلمان، أن تركيا تتواصل مع جميع الأطراف سعياً لإنهاء الحرب.