يشكل ارتفاع الكوليسترول في الدم تهديداً صحياً خطيراً لا يعلن عن نفسه في كثير من الأحيان، بل يتطور بصمت على مدار سنوات، حتى تظهر مضاعفاته فجأة، مهددة القلب والأوعية الدموية. وتبدأ الخطورة عندما تتراكم الترسبات الدهنية على جدران الشرايين، ما يؤدي إلى تضيقها وإعاقة تدفق الدم. هذه العملية، المعروفة بتصلب الشرايين، لا تقتصر على شرايين القلب فحسب، بل تمتد إلى الشرايين الطرفية، خصوصاً تلك التي تغذي الساقين والقدمين.

ومع تراجع تدفق الدم إلى الأطراف، تظهر إشارات مبكرة قد تكون غير متوقعة، أبرزها ما يظهر في القدمين. وتعد هذه العلامات بمثابة تحذيرات صامتة تنبه إلى وجود خلل في الدورة الدموية. فقد يشعر الشخص بآلام متكررة في الساقين أثناء المشي، تترافق أحياناً مع شحوب أو برودة في الجلد، أو حتى بطء في شفاء الجروح والتقرحات. كما قد يلاحظ تراجع نمو الشعر في الساقين، أو ضموراً في العضلات، وفي الحالات المتقدمة قد يصل الأمر إلى الغرغرينا.

ما يجعل ارتفاع الكوليسترول بالغ الخطورة هو طبيعته الصامتة، فهو لا يسبب أعراضاً مباشرة في مراحله الأولى، ما يدفع كثيرين إلى تجاهله. ولهذا، يعتبر الفحص الدوري لمستوى الكوليسترول في الدم الوسيلة الأهم للكشف المبكر، لا سيما لدى من لديهم عوامل خطر كالسمنة، أو نمط الحياة الخامل، أو التاريخ العائلي لأمراض القلب.

وتتطلب الوقاية من الكوليسترول نهجاً شاملاً يشمل تعديلات غذائية، مثل تقليل استهلاك الدهون المشبعة وزيادة الدهون الصحية، إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والامتناع عن التدخين، والمتابعة الطبية الدورية. فكل هذه الخطوات تساهم في حماية الشرايين وتحسين تدفق الدم، وبالتالي تقليل احتمالات حدوث المضاعفات القلبية والوعائية.

إن إدراك الارتباط بين ما يحدث في القدمين وما يجري في الشرايين الكبرى داخل الجسم، يعزز من أهمية الوعي الصحي والتدخل المبكر. فبمراقبة العلامات الصامتة والتعامل الجاد معها، يمكن قطع الطريق على كثير من المضاعفات، والحفاظ على صحة القلب والجسم ككل.