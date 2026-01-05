عزز نادي أبها لكرة القدم تصدره لدوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى بعد فوزه على ضيفه نادي «الدرعية» بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة أبها، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من المسابقة.



وجاءت بداية اللقاء قوية من جانب أبها، الذي افتتح التسجيل مبكراً عن طريق اللاعب سيلا سو عند الدقيقة (3)، قبل أن ينجح الدرعية في إدراك التعادل عن طريق غايتان لابورد في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني، واصل أبها ضغطه الهجومي، وتمكن من تسجيل هدف الفوز عن طريق مشعل المطيري عند الدقيقة (57)، ليحافظ بعدها على تقدمه حتى صافرة النهاية، رغم محاولات الدرعية في العودة خلال الدقائق الأخيرة.



وبهذه النتيجة، رفع أبها رصيده إلى 36 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى بعد مرور 15 جولة، فيما تجمد رصيد الدرعية عند 30 نقطة في المركز الثاني، مواصلاً حضوره ضمن فرق المقدمة.