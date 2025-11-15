وقع نادي الرياض رسمياً عقداً مع المدرب الأوروغوياني دانيال كارينيو لتولي قيادة الفريق الكروي الأول خلال الفترة القادمة، وذلك في خطوة تهدف إلى رفع جاهزية الفريق وتعزيز الاستقرار الفني. ويأتي الإعلان الرسمي مطابقاً لما انفردت «عكاظ» بنشره مسبقاً حول اتفاق النادي مع المدرب.



ويُعد كارينيو أحد أبرز الأسماء التي عرفها الدوري السعودي، إذ قاد فريق النصر لتحقيق لقب الدوري في موسم 2013–2014، كما خاض تجارب متعددة مع أندية الشباب والوحدة والحزم، قبل أن يحسم وجهته الجديدة نحو نادي الرياض.



وأعلن نادي الرياض عبر حسابه الرسمي إتمام التوقيع مع المدرب، مؤكداً توليه المسؤولية الفنية للفريق الأول.