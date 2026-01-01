حقق القادسية فوزًا مهمًا على مضيفه الشباب بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت أمس (الأربعاء) على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».



سجل أهداف القادسية ماتيو ريتيغي في الدقيقة (12)، وجوليان كينيونيس في الدقيقة (31)، وناهيتان نانديز في الدقيقة (41)، بينما أحرز هدفي الشباب جوش براونهيل في الدقيقة (61)، ويانيك كاراسكو في الدقيقة (90+2).



وبهذا الفوز أصبح في رصيد القادسية (21) نقطة في المركز الخامس على جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الشباب عند النقطة الثامنة في المرتبة الـ15.