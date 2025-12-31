أعلن المركز الوطني لإدارة الدَين إتمام ترتيب قرض دولي مجمّع لمدة سبع سنوات بقيمة 13 مليار دولار أمريكي، بهدف دعم مشاريع الطاقة والمياه والمرافق العامة.

ويأتي هذا الترتيب ضمن إستراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل على المديين المتوسط والطويل، ضمن أطر مدروسة لإدارة المخاطر.

​وأشار المركز إلى أن هذه العملية تسعى إلى الاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، ومن ذلك تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة برؤية السعودية 2030.