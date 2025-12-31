وجهت المطربة اللبنانية إليسا رسالة إلى فريق عمل فيلم «الست»، الذي تقدم فيه البطولة الفنانة المصرية منى زكي، مؤكدة أن العمل يعكس صورة مشرفة لسيرة كوكب الشرق أم كلثوم.

الفنانة اللبنانية إليسا.

أداء منى زكي استثنائي

وكتبت إليسا عبر حسابها على منصة «X» أن منى زكي قدمت أداءً رائعاً في جميع مراحل حياة كوكب الشرق، واصفة إياها بالممثلة العظيمة ذات الأداء العالمي.

وأوضحت أنها استمتعت بكل مشهد وكل دور قدمه النجوم الآخرون، تحت إشراف المخرج المصري مروان حامد، الذي نجح في تقديم عمل يليق بسيرة أم كلثوم.

تفاصيل فيلم «الست»

ويعرض فيلم «الست» حالياً في دور العرض السينمائية بجميع الوطن العربي، والعمل من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج أحمد بدوي، وجمع كلاً من محمد فراج، أحمد خالد صالح، تامر نبيل، سيد رجب وعدداً آخر من الفنانين.

ضيوف شرف فيلم «الست»

شهد الفيلم مشاركة عدد من نجوم الصف الأول كضيوف شرف، من بينهم كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، أحمد حلمي، عمرو سعد، آسر ياسين، أمينة خليل، أحمد أمين، إضافة إلى مشاركة الفنان طه دسوقي.