دخل الفنان المصري محمد رمضان على خط الجدل المتصاعد داخل الساحة الفنية حول الفنانين الأعلى أجراً والأكثر مشاهدة في مصر، بعدما شارك جمهوره مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي، أكد خلاله تصدره المشهد في مجالي التمثيل والغناء.

وكشف رمضان من خلال الفيديو عن أحدث أعماله الغنائية بعنوان «Hot Weather»، التي جاءت في إطار تعاون فني جديد مع الفنان البرازيلي Tierry، مجدداً تمسكه بلقب «نمبر ون» سواء في التمثيل أو الغناء.

وأكد محمد رمضان في حديثه على مكانته الفنية، قائلاً: «لما بمثل نمبر ون، لما بغني نمبر ون»، في إشارة إلى تأثيره وشعبيته الواسعة.

حفل منتظر في القاهرة بعد غياب

وعلى جانب آخر، يستعد محمد رمضان لإحياء حفل غنائي جديد في القاهرة يوم 5 يناير القادم، بعد غياب 6 سنوات عن إحياء حفلات فيها، والتركيز مع مواسم الصيف وحفلات الساحل أو الجولات بالدول الأجنبية.

وشهد الوسط الفني بالفترة الماضية حرب تصريحات خفية دارت على موقع التواصل الاجتماعي بين النجمين محمد إمام وأحمد العوضي حول من هو الفنان الأعلى أجراً والأكثر مشاهدة.