تغلّب الهلال على مضيفه الخلود بثلاثة أهدافٍ لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس (الأربعاء) على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، في ختام الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم «دوري روشن».



سجّل أهداف الهلال سافيتش في الدقيقة (45)، وثيو هيرنانديز في الدقيقتين (61) و(84)، فيما سجّل هدف الخلود الوحيد اللاعب راميرو إنريكي في الدقيقة (45+5) من ركلة جزاء.



وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلى (29) نقطةً في المركز الثاني، فيما تجمّد رصيد الخلود عند (9) نقاط في المركز الـ13.