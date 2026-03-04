أسندت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إدارة مواجهة الديربي بين الأهلي والاتحاد التي تجمعهما بعد غدٍ الجمعة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري روشن للمحترفين، للحكم «نيكولا دابانوفيتش»من الجبل الأسود، حيث قاد الكثير من المباريات في مسابقات أوروبية في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وتصفيات كأس العالم، إلى جانب خبرة سابقة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث أدار 7 مباريات، كما شارك كحكم رسمي في بطولات أوروبا للشباب، منها بطولة أوروبا تحت 17 عامًا 2014 في مالطا، وتحت 19 عامًا 2019 في أرمينيا، إلى جانب إدارة مباريات بارزة في الدوري الأوروبي مثل ألكمار ضد نواه، وريال بيتيس ضد فينورد، وروما ضد ميدتييلاند.



وتشير الإحصاءات إلى أن دابانوفيتش أدار أكثر من 400 مباراة خلال مسيرته، أصدر خلالها 1227 بطاقة صفراء و14 بطاقة حمراء مباشرة، بمتوسط يتراوح بين 3.05 و3.76 بطاقة صفراء لكل مباراة، ما يعكس أسلوبه المتوازن في إدارة المباريات، مقارنة ببعض الحكام الآخرين، كما حسب 19 ركلة جزاء طوال مسيرته.