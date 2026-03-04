شدد مدرب النادي الأهلي «يايسله»،على أهمية مواجهة الاتحاد بعد غدٍ الجمعة، في اللقاء الذي سيجمعهما على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن منافسات الجولة الـ«25» من مسابقة دوري روشن للمحترفين، وقال: «مباراة الاتحاد تُمثّل منعطفاً مهماً بالنسبة لنا في منافسات الدوري، ومباريات الفريقين «الديربي» دائمًا لها طابع خاص»، وأوضح «يايسله» خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة أن الفريق يدرك حجم الشغف والترقب المصاحب للمباراة، مبينًا أنه أمضى 3 أعوام في النادي ويعي جيدًا ما تمثله هذه المواجهة لجماهير الأهلي والشارع الرياضي، وأشار إلى أن الاتحاد يتمتع بخطورة كبيرة في التحولات الهجومية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الجهاز الفني درس منافسه بصورة دقيقة، ولديه التصور الفني المناسب للتعامل مع مكامن القوة وإيقاف خطورته خلال اللقاء، وعن ما يتردد بشأن تجديد عقد اللاعب زكريا هوساوي، بيّن مدرب الأهلي أن الملف يندرج ضمن الجوانب الإدارية، وأي قرار رسمي سيُعلن عبر القنوات الرسمية للنادي.



وفيما يتعلق بالأخطاء الفردية، أكد «يايسله» أنه سيجتمع باللاعبين للتأكيد على ضرورة تجنب ارتكاب أخطاء قريبة من المرمى، متمنيًا التزامهم بالتعليمات الفنية حفاظًا على التوازن الدفاعي خلال المباراة.



واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية التركيز والانضباط التكتيكي، مشددًا على أن مثل هذه المواجهات تُحسم بالتفاصيل الصغيرة والجاهزية الذهنية العالية.