عايدت الفنانة أنغام جمهورها بمناسبة حلول العام الجديد، خلال حفلها الطربي «ليلة الحب»، الذي أُقيم ضمن فعاليات موسم الرياض، في أمسية اتسمت بالإحساس العالي والأجواء الرومانسية، وسط حضور جماهيري كثيف.

أنغام في «ليلة الحب».

وعلى خشبة المسرح، وجّهت أنغام كلمة إلى جمهورها، عبّرت فيها عن شكرها للحضور، قائلة: «أشكر حضوركم، وأتمنى أن تكونوا مستمتعين وسعداء بالحفلة»، مؤكدة سعادتها الكبيرة بهذا اللقاء الذي تزامن مع بداية عام جديد.

وقدّمت «صوت مصر» خلال الحفل نخبة من أغانيها التي شكّلت محطات بارزة في مسيرتها الفنية، وتفاعل معها الجمهور بحماس، كما فاجأت الحضور بتقديم أغنية جديدة خاصة بمناسبة العام الجديد، حملت اسم «ليلة حب»، أهدتها لجمهورها في الرياض، وسط تفاعل لافت وتصفيق حار من الحضور.

وجاءت «ليلة الحب» استثنائية بكل تفاصيلها، عكست المكانة الفنية لأنغام وحضورها الطاغي، وأضافت أمسية طربية مميزة إلى سجل فعاليات موسم الرياض.