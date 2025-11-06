أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم إيرفي رينارد مساء الخميس القائمة الرسمية للاعبين المنضمين للمعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي المقرر إقامته في جدة، خلال الفترة من 9 إلى 18 نوفمبر الجاري، ضمن التحضيرات للمشاركة في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، التي تنطلق مطلع ديسمبر القادم.



وسيخوض المنتخب السعودي خلال المعسكر مباراتين وديتين على أرضه، حيث يلتقي في الأولى منتخب ساحل العاج يوم الجمعة 14 نوفمبر على ملعب الإنماء، قبل أن يواجه منتخب الجزائر في اللقاء الثاني يوم الثلاثاء 18 نوفمبر على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.



وضمت قائمة الأخضر نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، محمد اليامي، راغد نجار، متعب الحربي، جهاد ذكري، عبدالإله العمري، وليد الأحمد، حسان التمبكتي، علي مجرشي، سعود عبدالحميد، نواف بوشل، محمد سليمان، ناصر الدوسري، مراد هوساوي، زياد الجهني، محمد كنو، عبدالله الخيبري، سالم الدوسري، مصعب الجوير، سلطان مندش، عبدالله الحمدان، صالح أبوالشامات، عبدالرحمن العبود، مروان الصحفي، صالح الشهري، فراس البريكان.



يُذكر أن المنتخب السعودي جاء في المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب، إلى جانب منتخبات المغرب، والفائز من مواجهة عُمان والصومال، والفائز من لقاء جزر القمر واليمن.