أكد لاعب النصر السابق ربيع سفياني أن الفريق يسير بثبات في الطريق الصحيح هذا الموسم، مشيراً إلى أن تصدره دوري روشن السعودي للمحترفين بالعلامة الكاملة يعكس حالة الانسجام الفني والتنظيمي داخل النادي.



وقال في تصريح خاص لـ«عكاظ»: «النصر هذا الموسم ما شاء الله متصدر الدوري بالعلامة الكاملة، وهذه دلالة على أن الفريق يملك انسجاماً أكبر من المواسم الماضية، وخطوة بخطوة نحافظ على الصدارة».



وحول ترشيحه لبطل الدوري هذا الموسم، أوضح سفياني: «دون شك النصر هو الأقرب، وهو الآن في الصدارة، رغم أن المباريات القادمة ستكون أكثر صعوبة، لكن نجوم النصر قادرون على مواصلة التفوق». وأضاف: «المنافسون كُثر، وأبرز مثال مباراة النصر الأخيرة أمام الفيحاء الذي كان خصماً قوياً، لكن المنافسين الثابتين للنصر عادة هم الهلال والاتحاد والأهلي، ولا نغفل القادسية ونيوم، فالدوري هذا الموسم صعب، وخطوة بخطوة سنحصل على اللقب».



ويواصل النصر تقديم مستويات لافتة بقيادة المدرب جورجي خيسوس، إذ يتصدر سلم الترتيب بـ21 نقطة دون أي خسارة، في ظل تصاعد أداء اللاعبين محليين وأجانب جولة بعد أخرى. فقد نال جواو فيليكس جائزة نجم الجولة الأولى، تبعه بروزوفيتش في الثانية، وساديو ماني في السادسة، قبل أن يختتم كريستيانو رونالدو الجولة السابعة متوجاً بلقب نجم الجولة.



ويعكس هذا التفوق حالة من التكامل الإداري والفني داخل النادي، ويبرهن على قدرة خيسوس على قيادة فريق متوازن دفاعياً وفعّال هجومياً منذ انطلاقة الموسم، ما جعل النصر يواصل هيمنته في دوري روشن ويحافظ على صدارته دون خسارة.