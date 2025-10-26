جيسوس: هناك أندية كثيرة تنتظر تعثرنا

علق البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني لفريق النصر على فوز فريقه أمام الحزم بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة السادسة ضمن دوري روشن السعودي، خلال حديثه المؤتمر الصحفي قائلاً: الانتصار اليوم مهم، والمحافظة على الصدارة أهم، لأن هناك فرقاً كثيرة تنتظر تعثرنا.



وأضاف: كرة القدم في السعودية تتطور عاماً بعد عام، ولدينا مدربون ولاعبون على مستوى عالٍ وملاعب مميزة، وبرأيي هذا الموسم هو الأقوى، لأن جميع الفرق تطورت وكذلك المنتخب الوطني، وليس صحيحاً أن زيادة عدد المحترفين تؤثر على ذلك.



وأكمل: لا يوجد فريق في العالم خالٍ من العيوب، ولكن نحن استطعنا تسجيل 21 هدفاً واستقبلنا هدفين فقط، وهذا أمر يكفي للإجابة.



وأردف: أتينا من رحلة طويلة من الهند، واليوم اتضح بعض الارهاق على اللاعبين، لكن المهم أننا استطعنا الانتصار، وأمامنا مباراة مهمة في الكأس ضد الاتحاد الذي لا يمكن إحداث مفاجأة أمامه، فنحن نملك 10 أجانب فقط بينما يملك الهلال والأهلي والاتحاد أكثر من ذلك.



وعن إصابة لاعب الفريق أيمن يحيى قال جيسوس: أود أن أطمئن الجمهور بأن إصابته خفيفة ولا تدعو للقلق.