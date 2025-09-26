إنزاغي: الهلال استعاد توازنه.. والتدوير ضرورة مع ضغط المباريات

أكد مدرب فريق الهلال سيموني إنزاغي، أن فريقه قدم أداءً جيداً في مواجهة الأخدود، التي انتهت بنتيجة (3 - 1)، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب المملكة أرينا، ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين 2026، رغم البداية غير الموفقة التي شهدت استقبال هدف مبكر.وقال إنزاغي في المؤتمر الصحافي: «في الدقائق الأولى من الشوط الأول لم نكن مركزين واستقبلنا هدفاً، لكن سرعان ما استعدنا توازننا وتمكنا من العودة إلى المباراة وتحقيق النتيجة التي نريد»، وأضاف: «التدوير بين اللاعبين يتم من مباراة لأخرى بسبب ضغط المباريات، واليوم غاب كانسيلو ومالكوم ونونيز بداعي الإصابة، وشارك بدلاء أدوا المطلوب منهم بالشكل المأمول»، وحول أسلوب لعب الفريق، أوضح المدرب: «صحيح أننا لعبنا كثيراً من الكرات العرضية وحاولنا استغلالها، لكن علينا التطور في هذا الجانب خلال التدريبات، خصوصاً أننا بدأنا الإعداد متأخرين. ومع ذلك جربنا حلولاً أخرى، مثل إبعاد سالم عن تنفيذ الركلات الركنية ليستفيد الفريق من تميزه في المواجهة المباشرة على حدود منطقة الجزاء»، وختم إنزاغي تصريحاته بالتأكيد على أن اللاعبين يقدمون مستويات مميزة، مبيناً أن تركيزه منصب على الجوانب الفنية، بينما الإدارة هي المسؤولة عن ملف تجديد العقود.