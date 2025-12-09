حطّم عدّاء المنتخب السعودي ونادي الهلال علي الشهراني، الرقم القياسي الوطني لسباق الماراثون (42 كم) بعد تسجيله زمناً بلغ 2:17:08 ضمن مشاركته في ماراثون فالنسيا الدولي بإسبانيا، متقدّماً على الرقم السابق المسجّل باسم لاعب المنتخب السعودي العداء محمد شاوين، البالغ 2:18:00.
وجاء الإنجاز في منافسات ماراثون فالنسيا، أحد أبرز السباقات العالمية من حيث سرعة المسار وقوة المشاركة.
The Saudi national team runner and Al-Hilal club athlete Ali Al-Shahrani shattered the national record for the marathon (42 km) by recording a time of 2:17:08 during his participation in the Valencia Marathon in Spain, surpassing the previous record held by Saudi national team runner Mohammed Shawin, which was 2:18:00.
The achievement came during the Valencia Marathon, one of the most prominent global races in terms of course speed and strong participation.