صدمة جديدة في الوسط الفني التركي، بعد أن فاجأت الفنانة الشهيرة يلديز أسيالي جمهورها بإعلان صادم حول حياتها الشخصية، إذ كشفت أنها تعرضت للعنف من قبل زوجها رجل الأعمال مصطفى سميح دميرجي، بعد مرور خمسة أشهر فقط على زواجهما.

وأوضحت يلديز، في مقابلة تلفزيونية، أن الأمر بدأ بشجار نشب بينهما بسبب الغيرة، بعد أن أخبرت زوجها برغبتها في الانفصال، وأكدت أنها حصلت على قرار إبعاد ضد زوجها في سبتمبر الماضي، إثر شعورها بالخوف من تصرفاته.

يُذكر أن يلديز أعلنت عن زواجها من دميرجي في مايو الماضي بمنشور مقتضب كتبّت فيه «تزوجنا». وأوضحت حينها أن عدم إقامة حفل زفاف يعود لمعاناة كبار أفراد العائلة من مشاكل صحية، مؤكدةً أن الاحتفال سيُقام لاحقاً عندما تتحسن أوضاعهم الصحية.