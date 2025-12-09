نفى الفنان المصري أحمد فلوكس الشائعات حول إقامته أو عمله في السعودية، مؤكداً أن وجوده في السعودية كان فقط لأداء مناسك العمرة، معبراً عن احترامه وتقديره لشعب المملكة.

وشدد فلوكس في بيان صحفي على اعتزازه بالدول العربية، لكنه يعتبر مصر مركز عمله وموطن نجاحه، مؤكداً أنه لن ينتقل للعمل خارجها، وأن لديه مشاريعه الخاصة وفرصاً في بلده.

سبب اعتذاره عن الأعمال الفنية

وأوضح فلوكس أنه تُعرض عليه أعمال فنية باستمرار، لكنه يعتذر عما لا يناسبه، مشيراً إلى رفضه أخيراً مسلسل «أنا وهو وهما»، كاشفاً بأن السبب يرجع لظروف سفره، معرباً عن شوقه للجمهور في انتظار العمل المناسب.

ودعا أحمد فلوكس جمهوره لتحري الدقة في ما يتم نشره، موجهاً الشكر للتعليقات الإيجابية التي جاءته بعد نشر صورته مع والده الفنان القدير فاروق فلوكس خلال أدائهما مناسك العمرة.

وكان آخر أعمال فلوكس فيلم «الممر»، الذي عُرض في 2019، وجمع العمل في بطولته أحمد عز، وأحمد رزق، وإياد نصار، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، ومحمد الشرنوبي، ومحمد جمعة، ومحمود حافظ، وأمير صلاح الدين، وأسماء أبو اليزيد، وعدداً من ضيوف الشرف أبرزهم هند صبري، وشريف منير، وإنعام سالوسة، وحجاج عبدالعظيم، وغيرهم.