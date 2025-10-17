آخر أعمال غادة عبد الرازق

تعاقدت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق على مسلسل درامي جديد يحمل اسم «عاليا»، سيعرض في موسم دراما رمضان القادم لعام 2026.ويشارك في بطولة العمل الفنانان المصريان محمد رياض، وصبري فواز، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد حسن.وروج الفنان المصري صبري فواز بمجموعة من الصور توثق أجواء التحضيرات والاستعدادات الجارية قبل انطلاق التصوير، وذلك عبر حسابه الشخصي على منصة «فيسبوك»، فيما تستعد غادة لبدء تصوير مشاهدها خلال الفترة القادمة، بعد اكتمال التعاقد مع باقي فريق العمل.وكان آخر أعمال غادة عبد الرازق الدرامية مسلسل «شباب امرأة»، الذي عُرض في النصف الثاني من موسم دراما رمضان الماضي لعام 2025.وضم العمل نخبة من النجوم مثل: يوسف عمر، محمد محمود، محمود حافظ، عمرو وهبة، جوري بكر، داليا شوقي، لينا صوفيا بن حمّان، حسن أبو الروس، رانية منصور، يوسف عثمان، وطارق النهري. والعمل من تأليف أمين يوسف غراب، وإخراج أحمد حسن.